Il ritorno della religione. Dopo l'11 settembre

Ho scritto questo mio intervento prima che accadesse il terribile attentato terroristico alle Twin Towers di New York e, ostentatamente, non ho voluto cambiare nemmeno una virgola. A una decina di giorni di distanza da quel fatto, sento soltanto che il tema che mi appresto a trattare – la religione nell’epoca della globalizzazione – ha acquistato una centralità ancora più scottante e le mie stesse parole una risonanza nuova. In esse non c’è alcun riferimento diretto alla tragedia che abbiamo vissuto, ma in un certo senso la includono. (…)

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE