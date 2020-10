Papa Francesco alla prova del Salmo 118

Le parole di papa Francesco sul diritto degli omosessuali “a una famiglia” e quindi sulla necessità di “creare una legge sulle unioni civili” scateneranno sicuramente un putiferio. Eppure papa Francesco non dice in alcun modo, così almeno mi pare, che l’omosessualità non viene più considerata una “inclinazione disordinata” e che per questo gli omosessuali hanno diritto al matrimonio. Questo sì che sarebbe stato dirompente. Non intendo ovviamente sminuire la portata delle sue parole, ma mi pare che siamo più o meno sulla stessa linea, invero un po’ ambigua, alla quale siamo stati abituati in questi anni di pontificato. D’altra parte, in una società come la nostra, con quali argomenti si potrebbe sensatamente sostenere che persone omosessuali non hanno diritto a formare una famiglia?

