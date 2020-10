La “svolta occidentale” del Papa sulle unioni civili

Ha destato molto interesse il documentario di Evgeny Afineevsky che contiene una dichiarazione di Papa Francesco a favore delle unioni gay. “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia – ripete – Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”. Ciò che pare rilevante è che Francesco non si riferisce al riconoscimento delle unioni omosessuali come a un portato della secolarizzazione che deve in qualche modo essere tollerato, ma di un diritto che va riconosciuto e per il quale il Pontefice stesso si è battuto.

