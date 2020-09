Ci mancavano solo le quote rosa nel titolo di un'enciclica

E’ un mondo messo davvero male quello in cui il direttore dei media vaticani, Andrea Tornielli, è costretto a firmare un editoriale per spiegare che il titolo dell’imminente enciclica del Papa, Fratelli tutti, non discrimina le donne. “Sarebbe assurdo pensare che il titolo, nella sua formulazione, contenga una qualsivoglia intenzione di escludere dai destinatari più della metà degli esseri umani, cioè le donne”, nota Tornielli su Vatican News, che aggiunge: “Trattandosi di una citazione di san Francesco (la si trova nelle Ammonizioni, 6, 1: FF 155), il Papa non l’ha ovviamente modificata”.

