Caspita, è tornata la Cei battagliera

La Conferenza episcopale italiana, per qualche ora, si è ripresa le aperture dei siti d’informazione, come non accadeva da parecchio tempo. Con una Nota dal contenuto chiarissimo, i vescovi italiani hanno detto la loro sulle varie proposte di legge in discussione alla Camera sui reati di omotransfobia. La posizione della Cei è netta: non serve alcuna legge, perché “nell’ordinamento giuridico del nostro paese esistono già adeguati presìdi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio”. Insomma, “non si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.