Costituzionalizzare l'aborto è solo eliminarne "lo scandalo morale"

Oggi in Francia un quarto delle nascite finisce in un aborto. Un francese su quattro. Più di otto milioni dal 1975. L’aborto non è mai stato in discussione nel paese europeo dove il numero di aborti rimane stabilmente a livelli stratosferici. Non si capisce quindi perché farne una bandiera ideologica inserendolo in Costituzione, un vessillo morale, come se fossimo appena usciti da secoli di oscurantismo e che finalmente le luci della ragione e dei diritti fossero venute alla luce, a illuminare una società retrograda e patriarcale. Una minaccia fantasma. Un naufragio morale degno di Amnesty International (“l’aborto è un diritto umano”). E introducendo l’aborto in costituzione, cade ora quella che Simone Veil, madrina della legge, aveva indicato come una “situazione di sofferenza”.