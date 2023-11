La nuova piccola italiana: Indi Gregory. Un tentativo di salvarla dal protocollo medico-burocratico inglese

È questa la direzione che vuole prendere il nostro paese? Permettere l’esecuzione di bambini disabili? Qual è il prossimo passo?”. Così la madre di Archie Battersbee, il dodicenne in coma a cui i medici del Royal London Hospital hanno deciso di sospendere i supporti vitali. Era nel “miglior interesse” di Archie…morire. I genitori di Archie avevano chiesto di poter trasferire il figlio in una struttura in Italia affinché “possa morire con dolcezza circondato dalla famiglia”. Come Charlie Gard, neonato condannato a morire contro il volere del padre e della madre che lo volevano portare negli Stati Uniti per tentare di curarlo. E poi Alfie Evans e Isaiah Hastruup. E Alta Fixsler, due anni, ricoverata all’ospedale Royal Children di Manchester per un danno neurologico, anche lei lasciata morire per volontà medico-legale nonostante la battaglia dei genitori ebrei ortodossi e il tentativo dallo stato di Israele di darle le cure che i suoi chiedevano?

