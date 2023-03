I diritti di chi vuole essere genitore valgono, ma prima vengono quelli dei minori

Il tema dell’omogenitorialità è diventato oggetto di un ampio dibattito in seguito al rifiuto della maggioranza di accettare una norma europea che obbliga tutti gli stati a riconoscere al figlio di una coppia omosessuale il diritto sancito dal paese europeo di origine anche negli altri paesi membri, e dall’impugnazione da parte del ministero dell’Interno dei riconoscimenti automatici che l’amministrazione milanese voleva trascrivere anche in assenza di una legge che lo consenta. Il profilo giuridico di questo tema è assai complicato e non sono in grado di esprimere un’opinione fondata. Posso dire come la penso dal punto di vista etico e sociale. Non sono contrario al fatto che una coppia omosessuale possa allevare figli, penso che sia un pregiudizio quello che fa discendere dall’orientamento sessuale una previsione di comportamenti specifici. Ci sono buoni e cattivi genitori indipendentemente dal fatto che la coppia sia costituita da persone di sesso identico o diverso.

