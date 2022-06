I rilievi del giudice Amato sull'aborto in America

Posandosi a poco a poco il fumo dell’esplosione con cui la Corte suprema ha “overturned” la Roe vs Wade, il paesaggio dopo la battaglia inizia a meglio delinearsi, nella sua gravità ma anche in uno spazio di razionalità giuridica e politica da recuperare. Un contributo di chiarificazione lo ha offerto ieri il presidente della Corte costituzionale Giuliano Amato, intervistato dal Manifesto. Amato ha sempre avuto sull’aborto una posizione mediana ispirata a un’etica laica critica del “diritto” assoluto di aborto. Da giurista, nota innanzitutto che “l’overulling non è così infrequente, ha diverse centinaia di precedenti nella storia della Corte. Molti dei quali celebrati dai progressisti”. Ma soprattutto Amato sottolinea il problema politico e ricorda come proprio Ruth Bader Ginsburg, la più celebre giurista liberal, si fosse domandata “se non sarebbe stato meglio continuare a combattere per l’aborto in sede politica, stato per stato. Un’analisi a mio modo di vedere ineccepibile: la radicalizzazione andava evitata. Roe vs Wade ha precluso a lungo una legislazione sull’aborto più equilibrata, come quella che c’è in diversi paesi europei”.

