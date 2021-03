"Quei miei due figli diversi dagli altri"

Ogni anno, il 21 marzo, si celebra la Giornata mondiale della sindrome di Down. Spot con ragazze trisomiche, un atleta qui, una studentessa là, testimonial contro il bullismo. Nei restanti 364 giorni vige la legge del taglione prenatale. Non ne stanno nascendo praticamente più, con punte del 90-95 per cento di eliminazioni in tutta Europa. I trisomici che vediamo per strada generalmente hanno almeno trent’anni. Sono i “sopravvissuti” della selezione. JD Flynn, ex direttore della Catholic News Agency, di questi sopravvissuti ne ha adottati due. “Ho tre figli, due dei quali hanno la sindrome di Down: Maximilian, che ha appena compiuto nove anni, e Pia, che ne ha appena compiuti otto”, racconta Flynn al Foglio. “Sono bambini meravigliosi, deliziosi e un dono di Dio. Sono una grazia nelle nostre vite, una grazia immeritata. Max e Pia sono entrambi adottati. Lui quando aveva dieci giorni. Pia è venuta con noi il giorno in cui è nata. Avevamo molto da imparare e abbiamo ancora molto da imparare. Ma la lezione più importante è stata quella di mettere da parte le nostre aspettative e di vivere i nostri figli non come pensiamo che dovrebbero essere, o come gli altri pensano che dovrebbero essere, ma come sono, con i limiti e le abilità che li rendono unici come succede a tutti noi. Abbiamo dovuto reimpostare molti aspetti della nostra vita famigliare. A causa dei nostri figli abbiamo dovuto imparare a trascorrere del tempo con persone molto diverse da noi. A me e mia moglie piace leggere, amiamo il linguaggio, e i nostri figli usano un linguaggio molto semplice, quasi inesistente. Abbiamo dovuto imparare a essere presenti in modo nuovo e diverso, in una comunione del cuore piuttosto che dell’intelletto. Abbiamo dovuto imparare a rallentare il nostro ritmo, non in senso romantico, ma perché i nostri figli impiegano molto tempo per completare compiti a volte semplici e hanno bisogno di più assistenza di quella che a volte vogliamo dare loro. Dobbiamo riconoscere che non stanno perdendo tempo o sono ostinati, ma si muovono e sperimentano il mondo in un modo molto diverso. E, naturalmente, richiedono terapie, medici e altri esperti per aiutarli a imparare a fare le cose che vogliono vivere al massimo delle loro potenzialità. Hanno avuto problemi di salute – mia figlia ha avuto due volte il cancro – e hanno difficoltà sensoriali. Ma siamo costantemente sorpresi dalla gioia. Siamo rinnovati nell’amore, perché abbiamo scoperto, sempre di più, che il significato della vita è nell’intima vulnerabilità che condividiamo gli uni con gli altri e questo richiede l’accettazione delle loro debolezze e delle nostre. Abbiamo scoperto che aiutarci a vicenda – essere interdipendenti l’uno con l’altro – riempie le nostre vite di amore, in un modo che i nostri ideali americani di indipendenza non lo fanno. Mentre l’indipendenza ci lascia soli, l’interdipendenza, che è più difficile, ci dà un significato. Abbiamo scoperto che la dignità di una persona non viene da ciò che può fare, ma da ciò che è, dal fatto che Dio lo ha creato a sua immagine. Abbiamo scoperto che i nostri figli, che sono molto diversi dalle persone ‘normali’, hanno una gamma completa di emozioni, pensieri, desideri, frustrazioni e che vogliono amare ed essere amati”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni