La strana "tattica" dei vescovi

Il quotidiano della Cei, Avvenire, lamenta, con un vistoso titolo in prima pagina, le “priorità sbagliate” che sono state scelte per l’attività parlamentare di fine legislatura. Non convince che si voti in tutta fretta la legge sul fine vita, mentre il cosiddetto ius culturae finisce in fondo alla lista. Forse però i vescovi dovrebbero domandarsi se si sia arrivati a questa conclusione anche per via della loro deludente “tattica”. La chiesa italiana ha lasciato al Movimento per la vita e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.