Solo forsennati e superficiali pensano che una guerra possa durare qualche giorno

Bisogna vivere al tempo di Trump per considerare undici o dodici giorni un lasso di tempo risolutivo. Gli storici sanno infatti che un conflitto si ritiene concluso solo alla fine, quando è emerso un chiaro vincitore

Ora che Donald Trump ha detto che l’attacco all’Iran sta per finire, undici giorni dopo l’inizio, bisogna essere degli ottimisti per compararlo alla cosiddetta Guerra dei dodici giorni, nel giugno dell’anno scorso. Intendo che bisogna essere proprio ottimisti per usare diciture come “Guerra dei dodici giorni”: presuppongono infatti che l’evento bellico sia stato circoscritto a quel breve lasso di tempo e che quanto si sta svolgendo adesso sia un conflitto nuovo e differente, magari una Guerra degli undici giorni. Bisogna essere forsennati come bambini capricciosi e superficiali come influencer imbizzarriti, bisogna insomma vivere al tempo di Trump per considerare undici o dodici giorni un lasso di tempo conchiuso e risolutivo; meglio fidarsi degli storici, che sono più riflessivi ma soprattutto non si fanno illusioni, quindi sanno bene che non è così.

Sanno che quegli antichi conglomerati che chiamiamo “Guerra dei sette anni”, “Guerra dei trent’anni”, “Guerra dei cent’anni” hanno visto interminabili intervalli fra uno scontro e l’altro e soltanto alla fine, quando è emerso un chiaro vincitore, il conflitto è stato ritenuto concluso anche in assenza di un formale trattato di pace. Se fossimo vissuti al tempo di quei conflitti, avremmo contato innumerevoli Guerre dei dodici giorni, Guerre della settimana scorsa, Guerre del primo pomeriggio. Gli storici non sono mai ottimisti perché sono realisti, pertanto considerano l’incalzare delle notizie e il succedersi delle etichette sotto la specie del lento depositarsi della polvere sui documenti. Sanno che l’intricato campo minato in cui vaghiamo dal 2022, sui manuali del futuro, si chiamerà “Guerra di chissà quanti anni ancora”.