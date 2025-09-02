Il nuovo ordine mondiale ha un volto vecchio

A Shanghai con Putin, Xi Jinping e Modi va in scena una modernità senza rottura col passato. Senza donne al potere, il nuovo ordine mondiale nasce già antico. Manca l’eredità europea: cioè quella che ha saputo innovare restando fedele a Platone

Avranno anche scelto sinogrammi e caratteri cirillici per dare abbrivio al loro nuovo ordine mondiale, i leader non allineati che si ritrovano a Shangai, ma la loro ricerca della discontinuità si scontra con la foto che ritrae le first lady: mogli e figlie dei leader cinesi, iraniani, indonesiani, azeri, eccetera, col sorriso stampato, battono le mani davanti a una pletora di bambine. È una foto molto anni Cinquanta. È, soprattutto, un’immagine che mostra plasticamente ciò che stona, ciò che manca dal vertice asiatico. Nell’unico periodo in cui l’Europa è stata autenticamente moderna, il Settecento, oltremanica regnava la regina Anna, sul sacro romano impero Maria Teresa d’Austria e, addirittura, in Russia Caterina II; erano giunte sul trono chi grazie a favorevoli soluzioni compromissorie, chi a seguito di una pragmatica sanzione per preservare la dinastia, chi facendo fuori il marito.

Per loro tramite l’Europa ha messo in atto ciò che Platone già aveva dimostrato inoppugnabilmente duemila anni prima, nel quinto libro della Repubblica, scrivendo che il pieno accesso delle donne alle cariche di governo avrebbe raddoppiato il numero di persone meritevoli pronte a garantire il bene dello Stato. È merito di quelle lontane sovrane settecentesche se, ai nostri tempi, una Meloni, una von der Leyen, una Merkel o una Thatcher non sono state confinate a battere le mani nelle foto decorative (e, se ve lo state chiedendo, fate bene: no, l’America non ha mai avuto una monarchia, quindi non ha mai avuto una regina, quindi non è mai stata governata da una donna). Dal vertice di Shangai manca la cultura europea, ossia la continuità innovativa che congiunge l’antica Grecia all’Illuminismo; ed è per questo che il nuovo ordine mondiale sembra già così vecchio.