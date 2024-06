In Inghilterra c'è un candidato che vuole essere conservatore, laburista, liberale, faragista e verde

La strana campagna elettorale di Robert Largan, che parla come se appartenesse a tutti gli altri partiti: un candidato assoluto. Ora la polizia indaga per frode elettorale

Il candidato più discusso alle elezioni britanniche è conservatore, laburista, liberale, faragista e verde. Robert Largan si candida infatti con i conservatori, però sta impostando la propria campagna come se appartenesse a tutti gli altri partiti. Ha lanciato gli slogan “Labour for Largan”, “Liberals for Largan”, “Reform for Robert” (gli piacciono le allitterazioni) e il suo sito è di sfacciato colore verde, con una bella panoramica di ambiente incontaminato.

La polizia sta indagando ma l’interessato si giustifica a mio avviso inoppugnabilmente: lo stemma dei conservatori è ben in vista, mentre gli slogan incriminati si riferiscono all’incontestabile evenienza che possa raccogliere sostegno da elettori che in passato avevano pensato di votare il Labour, i Lib-Dem o il nuovo partito di Nigel Farage; quanto al verde, be’, mi sembra inutile specificare che non è proprietà privata degli ambientalisti, né tanto meno i paesaggi collinari.

A rendere interessante Largan non è solo questa sua aria da simpatico lestofante che ha combinato una marachella quanto l’avere intuito che l’elettore non risponde più ai partiti, ma si aspetta che i partiti rispondano a lui. L’elettore brama perciò un candidato assoluto, che lo blandisca anzi ammansisca rafforzandolo in qualsiasi sua convinzione di partenza. Sei conservatore? Vota Largan. Sei laburista? Vota Largan. Sei liberale, faragista, verde? Vota Largan lo stesso. Ormai da tempo i risultati delle elezioni dimostrano che all’elettore bisogna sempre dare ragione. Come ai matti.