I TikToker parlano della #threemonthsrule, un periodo di prova di 90 giorni all’inizio delle relazioni amorose. Bella fesseria

Mi hanno detto che su TikTok esiste – No, scusate, la rifaccio: mi hanno detto che esiste TikTok e che, su questo mondo parallelo in cui i cretini si fingono intelligenti e viceversa, invale una tendenza che in inglese suona #threemonthsrule. Si tratta di un periodo di prova all’inizio delle relazioni amorose, esattamente modellato sul periodo di prova nei nuovi impieghi lavorativi. Per tre mesi, dunque, la relazione risulta esserci e non esserci, vincola ma non impegna, e alla fine si decide se finirla lì o passare a un contratto, presumo a tempo determinato. Bella fesseria.

Anzitutto perché la #threemonthsrule esplicita il grande non detto che salva le relazioni, ossia che nei rapporti di coppia ci sono sempre (hegelianamente) un padrone e un servo, o meglio (marxianamente) un detentore dei mezzi di produzione amorosa e un proletario sentimentale costretto a vendere la propria forza lavoro. Ma, soprattutto, perché la #threemonthsrule non tiene presente l’altro grande tacito dato di fatto: accordarsi per tre mesi non ha senso in quanto ogni relazione è un labile accordo di collaborazione che può venire infranto unilateralmente in qualsiasi istante e terminare col licenziamento, anche senza giusta causa. In amore siamo tutti stagisti.