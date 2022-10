La foto di Mussolini e la statua di Cromwell

Nonostante le sue malefatte, la statua del Lord Protettore è ben piantata proprio davanti a Westminster. Un parallelo con il caso del ritratto del Duce rimosso dal Mise

Buonasera, sono Oliver Cromwell. Più precisamente, sono la statua di Oliver Cromwell piantata proprio davanti a Westminster. Da centotrent’anni dunque sorveglio il Parlamento – questo tempio della democrazia – nonostante che io, nell’ordine: abbia condotto parte della nazione in guerra contro l’altra; abbia scacciato tutti i deputati dei quali non mi fidavo, lasciando monco il Parlamento per cinque anni; abbia fatto processare e decapitare con l’accusa di tirannia un sovrano che esercitava legittimamente il proprio ruolo; abbia instaurato un regime autocratico; abbia capeggiato una spedizione punitiva contro gli scozzesi, che pure erano miei alleati; abbia sterminato circa metà della popolazione irlandese; abbia reso ereditario il titolo di capo della repubblica passandolo a mio figlio, nonostante che fosse un notorio coglione. Ah, e per sovrammercato imponevo il puritanesimo a tutti ma poi mi infilavo nel letto della moglie di un mio generale con la Bibbia sotto braccio.

Certo, ho fatto anche cose buone: eliminare le dogane interne, favorire i commerci, abbassare le tasse. Ai miei tempi, le navi arrivavano in orario. Fatto sta che ero un dittatore, eppure la mia statua campeggia su questo marciapiede calcato ogni giorno dai rappresentanti del popolo.

Sto qui a significare forse che il passato è un dato di fatto e non sparisce quando ci si gira dall’altro lato; forse che senza i miei orrori non ci sarebbero state la gloriosa rivoluzione, la monarchia parlamentare, la sovranità ai rappresentanti del popolo. Inchiavardato su questo piedistallo, testimonio il progresso della storia, il superamento della barbarie, la stabilità degli anticorpi democratici; se gli inglesi non ne fossero sicuri, mi avrebbero già fuso in un laghetto di bronzo. Pensateci anche voi, prima di mettervi a spostare fotografie dalle pareti.