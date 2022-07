La gloria fugace di Tobias Ellwood, da eroe a presunto assassino di gatti

Il parlamentare britannico è sotto attacco mediatico per aver (forse) investito un felino, mentre nel 2017 si era prodigato per salvare la vita di un poliziotto

Tobias Ellwood, Tobias Ellwood, Tobias Ellwood… Dove ho già letto questo nome che mi suona familiare? Ma certo! È il parlamentare britannico che era assurto al rango di eroe per aver cercato di salvare la vita a un poliziotto colpito durante l’attentato a Westminster del 2017. Poi il poliziotto non era sopravvissuto, accoltellato dall’attentatore, ma avevano fatto epoca le immagini di Ellwood che si adoperava per praticare respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco, risollevandosi poi col viso chiazzato di sangue altrui e lo sguardo assorto nella consapevolezza di quanto sia volatile la vita dell’uomo. Oggi Ellwood assurge nuovamente agli onori delle cronache perché accusato – ma non si capisce se sia vero – di aver investito un gatto e di essere andato via senza accorgersene. Casa sua è stata presa d’assalto, sono state lanciate delle uova e sono state sfondate delle finestre da individui che ritengono la vita del felino accidentalmente stecchito più pesante di quella del poliziotto che Ellwood aveva cercato con tutte le forze di salvare. Per dire quanto sia volatile anche la gloria dell’uomo. Quella del gatto, invece, sembra essere piuttosto solida.