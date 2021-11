Cari studenti, sicuri che contro il maschilismo tossico serva indossare una gonna?

Photo by Elisaveta Bundchue on Unsplash

Succede in un liceo di Monza, dove si protesta contro la discriminazione nei confronti delle donne. Ma la scelta di indossare abiti femminili suscita alcune domande

E così oggi gli studenti di un liceo di Monza si sono presentati a scuola con la gonna per un giorno (lo avevano fatto anche lo scorso anno) allo scopo di protestare contro il maschilismo tossico. Sarà la mia naturale propensione a interrogare, ma avrei qualche domanda da porre. Quindi se un ragazzo oggi si è presentato a scuola in pantaloni, perché vergognoso oppure non convinto della mascherata, è un maschilista? Le numerose ragazze che da decenni indossano i pantaloni stanno inconsapevolmente protestando contro il femminismo tossico? Il maschilismo è tossico solo oggi o vi presenterete a scuola in gonna ogni giorno per il resto dell’anno scolastico? Soprattutto, se siete convinti che si combatta la discriminazione nei confronti delle donne mettendosi una gonna, siete convinti anche che il razzismo si combatta tingendosi la faccia di nero? O è appropriazione culturale?