Il peso di Netflix sul futuro di Buckingham Palace

In Gran Bretagna si sta iniziando a guardare con sempre maggior favore all’ipotesi di abolire la monarchia sostituendola con la repubblica, anche a causa della serie tv “The Crown”

Pare che in Gran Bretagna si stia iniziando a guardare con sempre maggior favore all’ipotesi di abolire la monarchia sostituendola con la repubblica, e pare stia avvenendo anche a causa della serie tv “The Crown”. A quanto si legge, l’opinione pubblica, seguendo con fedeltà e trepidazione la serie, ha potuto scoprire non solo gli scandali e i retroscena, ma anche le prerogative ingiustificate e i meccanismi male oliati di Buckingham Palace.

Ora, ricorderete che tempo fa si era pensato di anteporre a ogni puntata di “The Crown” un annuncio che specificasse l’ovvio: trattasi di finzione, questa serie tv non è un documentario, pertanto le vicende trasmesse non costituiscono una fedele riproduzione della realtà degli eventi. L’opinione pubblica britannica vuole dunque abolire una monarchia immaginaria, confidando così di disfarsi una volta per tutte di scandali, retroscena, squilibri politici, sprechi, abusi, magagne, incompetenti al potere, tradizioni assurde e rituali incomprensibili. Immaginaria anche la repubblica, quindi.