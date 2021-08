A proposito della bisessualità di Robin

L'autrice della storia ha chiarito che i sentimenti dell'assistente di Batman per un uomo e una donna sono reali al 100 per cento. Forse vuol dire anche che le nostre relazioni somigliano a quelle di un fumetto

Una nota stampa informa che Robin è bisessuale. La rivelazione è fondamentale per tutti quelli che si interrogavano sull’orientamento dell’assistente di Batman – non per me, ho una mentalità talmente aperta che non me ne frega nulla dell’orientamento sessuale di nessuno – e si deduce dal fatto che nell’ultimo albo della DC Comics Robin, pur fidanzato con una Stephanie, chieda di uscire anche a un Bernard. Mi preme però sottolineare le parole dell’autrice della storia, Meghan Fitzmartin, lesta a rassicurare i lettori che “i sentimenti di Robin per Stephanie sono reali al 100% come quelli per Bernard”. Trovo significativo che i sentimenti di un personaggio di fantasia siano certificati come reali al 100% e nutro il sospetto che il criterio per reputarli tali stia nel fatto che sono intricati, tormentati, contraddittori al punto che in confronto Anna Karenina era una statua di sale. Mi domando se voglia anche dire che, quando i nostri sentimenti sono altrettanto intricati, tormentati e contraddittori, allora sono reali quanto quelli di un fumetto.