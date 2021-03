Dimmi chi sei e ti dirò se sei mai stato accusato di un crimine

In America Tinder permetterà di controllare se le persone che si incontrano hanno dei precedenti giudiziari grazie a un accordo con un'applicazione che si chiama Garbo. Per il debutto in Italia, un nome efficace potrebbe essere Piercamillo

Dice che c’è questa nuova app americana che si chiama Garbo (come Greta? come il bon ton? come il più bel verbo toscano?) e consente di controllare il background delle persone che si incrociano, tanto per dirne una, sulla piattaforma di incontri online. Non serve nemmeno il cognome: basta il nome, tutt’al più il numero di telefono. E adesso Tinder ha stretto un accordo con Garbo per effettuare automaticamente in-app tali controlli su tutti gli iscritti d’oltreoceano.

Il principio di massima è corretto: viviamo in un’epoca in cui i contatti con gli sconosciuti si sono moltiplicati esponenzialmente, quindi è bene premunirsi. Se non che Garbo forse esagera un pochino nell’indurre al background check e, mettendo insieme indagini di enti no-profit e dati dell’FBI, studi accademici del 2014 e rapporti del ministero della giustizia del 2007, martella così i possibili utenti: lo sapete che meno dell’1 per cento dei reati di polizia finiscono con l’arresto? E che su 5.749.330 crimini commessi, solo 2.932.158 vengono denunciati? E che su 2.932.158 crimini denunciati, solo 1.389.843 vengono registrati dalla polizia? E che su 1.389.843 crimini registrati dalla polizia, vengono effettuati solo 500.343 arresti? E che addirittura, su 500.343 arresti effettuati, solo 29.020 criminali vengono processati? E che su 29.020 criminali processati solo 19.153, orrore, vengono messi in galera? Se ne deduce che in giro ci sono 5.730.177 criminali a piede libero, di cui almeno 1.370.690 con la sola scusa di essere stati dichiarati innocenti a un certo punto. Grazie all’accordo con Tinder, Garbo si espanderà presto dall’America in tutto il mondo. Per risultare più efficace, la versione italiana potrebbe venire chiamata Piercamillo.