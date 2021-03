Com'è essere un pipistrello

Storia di una poetessa e dell’altra poetessa che non poteva tradurla; seconda puntata. Nel fine settimana sono giunti aggiornamenti sul caso che sta tenendo col fiato sospeso la letteratura mondiale, quello di Marieke Lucas Rijneveld che ha dovuto rinunziare a tradurre in olandese i versi di Amanda Gorman in quanto non è nera. Marieke Lucas Rijneveld ha scritto una poesia apposita per spiegare le ragioni che l’hanno portata a declinare l’incarico e ve la tradurrei volentieri se non fosse che, nel frattempo, è emerso che Marieke Lucas Rijneveld non è una poetessa stricto sensu, in quanto si definisce non binaria; pertanto io, essendo binario (cosa che avrebbe reso orgoglioso mio nonno, che era ferroviere), non ho titoli per spiegarvi cosa dice.

