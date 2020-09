Dietro alle critiche a Emma Marrone per la foto con Kanye West non c'è alcuna logica

Non me ne intendo molto né di musica né di vip né di social quindi c’è qualcosa che non mi torna nella storia della foto di Emma Marrone con Kanye West. Ricapitolando, questa vecchia immagine ha ripreso a circolare con la didascalia “Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest’ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi da mangiare”. Anziché insospettirsi dinanzi alla sintassi stentata del post, alcuni (molti) utenti hanno iniziato a insultare Emma e a dirle che avrebbe fatto meglio a offrire la cena a un anziano solo o a un italiano in difficoltà economica. Anche qui le reazioni avrebbero potuto essere varie, di fronte a cotanta logica patafisica. Ad esempio, far notare che una cena offerta a tizio non coincide perfettamente con una cena negata a caio, altrimenti ogni volta che invito un amico a casa il resto dell’umanità dovrebbe offendersi e non rivolgermi più la parola. O anche considerare che, se uno ha bisogno di aiuto ed è lì, concreto e vivo davanti a me, prima di aiutarlo non è che devo fare la classifica di chi in linea di massima può essere più in difficoltà di lui e poi decidere di conseguenza, in base al piazzamento.

