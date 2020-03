La quarantena e la nostra essenza più nascosta

Fra gli effetti collaterali del Coronavirus, oltre alla dittatura in Ungheria, dobbiamo contare anche il fatto che l’emergenza comprima il nostro animo fino a farne sprizzare inattesa l’essenza più nascosta. Ad esempio Billy Joe Saunders, pugile britannico e campione del mondo dei supermedi, ha postato un tutorial, che ha circolato sui social, su come mettere ko una moglie che parla troppo – nel video, rappresentata da un sacco da boxe.

Vuol dire che l’essenza più nascosta di Billy Joe è quella di un picchiatore di consorti? No, macché, sentite come si è giustificato: “Non intendo promuovere la violenza domestica: se becco uno che picchia una donna, lo faccio a pezzettini”. Probabilmente io sono un troglodita, poiché, se becco uno che picchia una donna, chiamo le forze dell’ordine e lascio che la giustizia compia il proprio corso. L’essenza nascosta di Billy Joe risulta invece essere molto più sofisticata: fa tutorial di violenza domestica finché dura l’emergenza ma poi, una volta terminata la quarantena, è favorevole alla violenza anche fuori di casa.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x