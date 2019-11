Verso lo zapping sempiterno

Alla mia età sono abbonato a Netflix (serie tv), Dazn (partite) e Sky (partite e serie tv). Sono tutte piattaforme che utilizzo una ogni sera, così che quando mi schianto sul divano so a priori quale canale accendere e cosa sto per guardare. Da qualche giorno però una réclame mi disorienta: c'è un tizio che mi esorta a fare non so che machiavello per guardare su Sky anche Netflix e Dazn. In questo modo, spiega, mentre sto guardando Sky potrò girare su Dazn, mentre sto guardando Dazn potrò girare su Netflix, mentre sto guardando Netflix potrò girare su Sky e così via all'infinito, o almeno fino all'ora in cui è il caso di andare a nanna. Con quest'accorgimento, quindi, anziché dover decidere a priori se guardare una serie o una partita, comprerò il diritto allo zapping sempiterno, saltabeccando impaziente dalla partita alla serie e dalla serie alla partita, e alternando brandello a brandello potrò finalmente rispondere sicuro all'oziosa domanda: “Cosa c’è stasera in tv?” “Niente”.