Ora che l'intelligenza artificiale può lavare i piatti si rivolteranno le lavastoviglie?

Lo so, lo so che da qualche parte si annida la tentazione dell’umorismo da pochade che, alla notizia che l’intelligenza artificiale è finalmente in grado di lavare i piatti, esulta perché è arrivata lì dove l’intelligenza naturale di tanti coniugi e figli non si è spinta finora. L’annuncio tuttavia pare sia decisivo in quanto, per l’intelligenza artificiale, è molto più semplice compiere azioni astratte complicate ai nostri occhi, tipo vincere sempre a scacchi, piuttosto che compiere azioni concrete banali per noi mortali; lavare i piatti, appunto. Ma credo sia ancora più dirimente in quanto segna forse una nuova epoca nell’era delle macchine, di cui siamo ospiti più o meno indesiderati. Lavando i piatti, l’intelligenza artificiale non si è solo sostituita all’uomo in un’azione quotidiana ma si è arrogata il compito precipuo di una macchina, non so quanto intelligente né quanto artificiale: dico la lavastoviglie. Stiamo magari assistendo all’alba di un nuovo luddismo, in cui le antiche, rassicuranti automazioni lotteranno contro le minacce dell’intelligenza artificiale che vuole soppiantarle, ritenendo che per lavare i piatti non basti aiutare l’uomo con la collaborazione ma si debba sostituirlo per mezzo dell’emulazione. Quanto a me, credo tiferò per la lavastoviglie, che, una volta lavati i piatti, non ambisce a sfidarmi a scacchi perché sa che perderebbe.