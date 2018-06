Bye Bye bikini a Miss America, il concorso di bellezza che si vergogna della bellezza

Sarebbe facile fare ironie sulla riforma di Miss America, che ha spinto l'improntitudine dei commentatori fino a scrivere controsensi tipo "il concorso di bellezza non giudicherà più le concorrenti in base all'aspetto fisico". Invece è più utile svelare l'ipocrisia celata dietro questa battaglia a colpi di bikini proibiti e ossimori volanti. Che Miss America fosse un carrozzone anacronistico l'avevamo capito dieci anni fa guardando i film di Sandra Bullock ("Miss detective"); l'avevamo capito vent'anni fa leggendo "Pastorale americana" di Philip Roth e trovando descritta nei dettagli la tragedia della donna più bella del New Jersey; l'avevamo capito quarant'anni fa, addirittura, quando in un film comico un primissimo abbozzo di realtà virtuale futuribile consentiva di vincere la corona di reginetta a Woody Allen in persona.

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs — Cara Mund (@MissAmerica) 5 giugno 2018

Non l'hanno capito solo gli organizzatori di Miss America, che infatti persistono e, mostrandosi evoluti, cercano di preservare lo show e gli interessi economici circostanti. I soldi sono il confine al quale si blocca ogni velleità di riforma morale. Se fosse valso davvero lo spirito con cui hanno stabilito che per diventare Miss America non è necessario essere belle, avrebbero dovuto altresì riconoscere che per diventare Miss America non è necessario essere donne, né americane. Sarebbe stato più sensato abolire il concorso per morte naturale e, la sera della finale, trasmettere qualcos'altro. Sarebbe stato più onesto ammettere che la bellezza è un fattore discriminatorio tanto quanto tutte le circostanze della nostra identità che sfuggono al nostro controllo - il luogo di nascita, il colore della pelle, la ricchezza, i genitori, il milieu, le malattie - e che la vita è nel profondo intrinsecamente ingiusta, quindi i concorsi e gli spettacoli non fanno eccezione nella loro iniquità.