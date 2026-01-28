Cari cristiani, al referendum votate a prescindere dalla propaganda mascherata
“Andate a votare, l’autonomia dei giudici è essenziale”, è l'appello del cardinale Zuppi. Il quale intendeva pronunciarsi contro il Sì, ma molto attento a non tradirsi col No, secondo il metodo classico del collotorto
Avrete senz’altro letto il sentito appello del cardinale Matteo Maria Zuppi, principe della Chiesa e difensore del Cristo messo a morte da giudici già culo e camicia coi pm del tempo: “Andate a votare, l’autonomia dei giudici è essenziale”, ha predicato l’appello. Il quale intendeva pronunciarsi contro il Sì, ma molto attento a non tradirsi col No, secondo il metodo classico del collotorto. Avrebbe però potuto ricordarsi, Sua Eminenza, come Il profondo conflitto di Gesù coi farisei fosse nato dalla sua critica implacabile all’ipocrisia del legalismo senza giustizia, senza misericordia e senza l’interiorità del cuore. Dimenticanza da matita blu, ma si può rimediare: noi infedeli non scomunichiamo fratello Zuppi, voi cristiani votate a prescindere dalla propaganda mascherata.
andrea's version