Le sanzioni si sono moltiplicate ma si sono anche svuotate di significato

Nonostante l'incremento  negli ultimi anni, giustificate anche da buone ragioni, le sanzioni sembrano aver perso la loro forza e suonano più come un consiglio 

Saremo noi a essere stupidamente radicali. Ma le sanzioni si sono moltiplicate come conigli, in questi ultimi anni, per quanto ciascuna di esse giustificata almeno da una buona ragione. E ci sarebbe poco da obiettare. Salvo forse su una questione. Che le sanzioni sembrano aver acquistato, almeno ultimamente. il senso dei semafori a Napoli: passate pure col rosso, era solo un consiglio.

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

