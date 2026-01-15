ANDREA'S VERSION
Le sanzioni si sono moltiplicate ma si sono anche svuotate di significato
Nonostante l'incremento negli ultimi anni, giustificate anche da buone ragioni, le sanzioni sembrano aver perso la loro forza e suonano più come un consiglio
Saremo noi a essere stupidamente radicali. Ma le sanzioni si sono moltiplicate come conigli, in questi ultimi anni, per quanto ciascuna di esse giustificata almeno da una buona ragione. E ci sarebbe poco da obiettare. Salvo forse su una questione. Che le sanzioni sembrano aver acquistato, almeno ultimamente. il senso dei semafori a Napoli: passate pure col rosso, era solo un consiglio.
