Andrea's Version
La sensazionale scoperta di Sarkozy
Il presidente Sarkozy, sbattuto in galera da compatrioti senza il senso sé, della propria storia nazionale e del contegno opportuno, per ipocrita che possa suonare, quando si debbano punire i rappresentanti massimi delle proprie istituzioni, ha subito lo stupido errore di venire carcerato. Dopo pochi giorni di detenzione, appena il sistema francese ha avvertito l’urgenza di esibire la propria doppia ipocrisia, scarcerandolo, lo stesso Sarkozy non ha trovato di meglio che dichiarare: “Stare dentro è dura”.
Ma certo. Una scoperta mica male, se annunciata da un ex presidente della Repubblica. Ed ecco allora che un tipetto tanto insensibile al carcere degli altri, tanto cinico da sottolinearne la durezza solo quando tocca a lui, e tutto ciò nel paese della Bastiglia, della ghigliottina, dell’abate Faria, di Napoleone, di Dreyfus e dell’Algeria, andrebbe carcerato sul serio. Magari un po’ più a lungo.
