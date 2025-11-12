Leggi il foglio

LaPresse

Andrea's Version

La sensazionale scoperta di Sarkozy

Andrea Marcenaro

Il presidente Sarkozy, sbattuto in galera da compatrioti senza il senso sé, della propria storia nazionale e del contegno opportuno, per ipocrita che possa suonare, quando si debbano punire i rappresentanti massimi delle proprie istituzioni, ha subito lo stupido errore di venire carcerato. Dopo pochi giorni di detenzione, appena il sistema francese ha avvertito l’urgenza di esibire la propria doppia ipocrisia, scarcerandolo, lo stesso Sarkozy non ha trovato di meglio che dichiarare: “Stare dentro è dura”.

Ma certo. Una scoperta mica male, se annunciata da un ex presidente della Repubblica. Ed ecco allora che un tipetto tanto insensibile al carcere degli altri, tanto cinico da sottolinearne la durezza solo quando tocca a lui, e tutto ciò nel paese della Bastiglia, della ghigliottina, dell’abate Faria, di Napoleone, di Dreyfus e dell’Algeria, andrebbe carcerato sul serio. Magari un po’ più a lungo.

  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

