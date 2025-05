Gad è il tipo che, per fare merenda, si compra un ristorante

Cinque anni a inghiottire merda compiaciuto, ma adesso se n’è andato dal Fatto

È nato così, Gad. Per cui, cinque anni a inghiottire merda compiaciuto, ma adesso se n’è andato dal Fatto. Bel tipo, Gad. Accusa Antonio Padellaro di scarso antifascismo. Padellaro. Che semi-antifascista, a Padellaro, nemmeno la suocera di Scurati. Ma è sempre stato l’abbondante e lo splendido signore che sappiamo, questo nostro Gad. Spesso esagerato, come sono gli artisti. E’ il tipo, Gad, che per fare merenda si compra un ristorante. Talora se lo fa comprare.