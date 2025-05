Per i fisici che affermano che il vuoto assoluto non esiste: e Bonelli?

Il vuoto assoluto, perfetto, non esiste, lo sostengono i fisici di ogni epoca. Non l’hanno trovato né sulla Terra né nel Cosmo. Né tremila anni fa, né ieri. Sostengono gli studiosi che qualche elettrone, o protone, o neutrino, o qualche minima forma di esistenza, se non proprio di vita, da qualche parte si nasconda e si nasconderà comunque. Il nulla non esiste, questione chiusa, giurano. Bugiardi. Come se non vedessero che quel niente supremo di Angelo Bonelli è passato al Tg pure ieri.