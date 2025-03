Quanto sforzo per creare un leader?

Le parole di Giuseppe Conte in occasione del giorno dell'Unità d'Italia dimostrano che i leader non nascono, ma si creano. Resta da capire con quale sforzo

“Anche nei momenti più difficili ci siamo stretti attorno alla nostra bandiera e ne siamo usciti grazie al senso di comunità che il tricolore rappresenta e che è impresso nei valori della nostra Costituzione. Battiamoci ogni giorno e in ogni luogo per quella solidarietà che non ci lascia mai indifferenti verso chi rimane indietro, schiacciato dalle difficoltà, dalle ingiustizie e dalle tante cose che non funzionano, che richiedono il nostro impegno concreto. Perché le cose si possono cambiare. Questo per noi vuol dire essere patrioti oggi, nel giorno dell’Unità d’Italia e sempre”. Riflettiamo su queste parole pronunciate solo ieri, però pronunciate, da Giuseppe Conte. Serviranno a ricordarci come i leader non nascano, come i leader si creino e vengano creati dallo sforzo. Poi, certo, dipende da quanto sforzo, direbbe il gastroenterologo.