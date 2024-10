Un bavaglino per Travaglio e Giannini

Non ne basterebbe uno grande grande con legge annessa per arginare la loro schiuma acida e verdastra

Leggeteli quando vi pare, pure oggi se volete. E fermatevi un momento a considerare come per contenere la bavetta incessante di un bambino piccolo basti un adulto che gli allacci ogni tanto un bavaglino. Laddove, per arginare la schiuma acida e verdastra dei Travaglio o dei Giannini una volta cresciuti, non basta una nave di deputati, non basta un tir di senatori, non basterebbe nemmeno un bavaglio grande grande con legge annessa.