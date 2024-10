Quelli che sollecitano Israele al bon ton

Ti attaccano Hamas, Hezbollah, lo Yemen, l’Iran, mezzo Iraq e la Siria? Reagisci pure, una fucilata a salve non si nega a nessuno. Non passare il segno, però, non esagerare, basta e avanza un pareggio

Le violenze continuano, ma il galateo si fa largo. Decine, guidate da Ciccio I° e da Guterres, le sollecitazioni al bon ton di Israele. Ti menano? Rispondi, se vuoi, ma in modo proporzionato. Ti attaccano Hamas, Hezbollah, lo Yemen, l’Iran, mezzo Iraq e la Siria? Reagisci pure, una fucilata a salve non si nega a nessuno. Non passare il segno, però, non esagerare, basta e avanza un pareggio. Al momento. Loro insistono, minacciano sfracelli contro un paese solo, mostrano le migliaia di missili rimasti, le centinaia di tunnel sempre integri, le decine di migliaia di scapestrati in armi nell’attesa del prossimo 7 ottobre, esibiscono i depositi di tritolo ancora intatti e nel frattempo schiamazzano, via Papa e via Onu, soccorsi dai grandi e fitti pensatori dell’occidente, mentre invitano a squarciagola te, dicasi te, a giocare una leale partita di burraco.