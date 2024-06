Verona, uno scienziato scopre come far nascere il pelo sulle statue di marmo e di bronzo. Avremo case gratis, comunica Salvini, Alabarda di brace e tante altre cose

Pure oggi Netanyahu non se lo inculano. Arriva il caldo. Febbrili summit nelle redazioni per il nome: Alabarda di brace, Fionda di vampa (fionda può ricordare il genocidio), Canicola troia negra, ha suggerito il Vannacci. La discussione non fa a tempo a concludersi che torna il fresco. Madre assai piacente del Parmense ha ucciso i suoi sei bimbi: titoli come se piovesse. Maga Circe dell’Alta Val Taro. La Segateste di Berceto. Cronista di punta marca il nonno: che cosa prova in questo momento? I quotidiani prendono respiro. Verona, uno scienziato scopre come far nascere il pelo sulle statue di marmo e di bronzo. Ciccio Primo gli affida tutte quelle dei seminari. Tarquinio è ostilio. Lo scienziato di Verona si uccide. Sarà stato lefèbvriano? Si inaugura a Milano la miliardesima mostra su “Pubertà nella Resistenza”. Successone, annuncia l’Anpi. Avremo case gratis, comunica Salvini. Salvo pavimenti soffitti, muri e cessi. Ascensore condominiale. E grazie al cazzo, dice l’opinione pubblica. Giusto. Grazie al cazzo per grazie al cazzo, Netanyahu non se lo sono inculato nemmeno oggi.