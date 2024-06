Criteri per una rubrica: Italia strapaese? Tua sorella. Giovani senza valori? Tua sorella

Scurrilità, quel tanto che basti a inquinare la tradizione popolaresca. Barriere nazionali, ignorarle. Ipocrisia, il minimo. Carlo, non so. Matteo, non so. Elly, non so. Giorgia, non so. Gad, merda

Criteri per questa stanca rubrica, recuperati dalla memoria della lettura di un Almanacco debordante. Modestia nelle intenzioni. Volgarità nelle critiche. Generosa abbondanza per le pulci altrui. Rigore nel giudicare sé stessi. Circospezione negli argomenti di natura direttamente o indirettamente politici. Se di politici amici. Analisi spicce dei problemi sociali, talora meno spicce. Parco impiego dei neologismi. Sfregio incondizionato verso i potenti. Se i potenti ostili. Problemi culturali, non affrontarli. Italia strapaese? Tua sorella. Giovani senza valori? Tua sorella. Stragi sempre, omicidi mai. Femminicidi? Tieni a bada, senza dare nell’occhio, opportunismi e comprensione. Scurrilità, quel tanto che basti a inquinare la tradizione popolaresca. Corruzione cosa? Barriere nazionali, ignorarle. Ipocrisia, il minimo. Carlo, non so. Matteo, non so. Elly, non so. Giorgia, non so. Gad, merda.