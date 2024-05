Tarquinio voleva lo scioglimento della Nato ma ci hanno sciolto il Csm

A volte le preghiere vengono capite male. Come quell'alunno di terza elementare che scrisse un tema sulla gita fatta. E' ora di rileggerla

La trovai una decina di anni fa. E’ venuto il momento di ripubblicarla. Testuale, dal quaderno di un alunno di terza elementare della Giovanni Pascoli di Ca’ Tron di Roncade (Tv). “6 marso 1954. Tema: una gita. Domenica siamo ‘ndati a lamadona demonteberice a chiedere la grassia par miasorela che è maridata da cinque ani e no a gnanca tosatei Siamo ‘ndati, poi siamo pregati, poi siamo mangiati, poi siamo vegnuti casa O che siamo pregati male o che no si siamo capiti co la Madona, fatostà che è rimasta insinta laltra sorela che no è gnanca maridata”. Ecco. E fatostà che anca qui devesser rimasto insinto il Tarquinio sbaglià cheluivoleva il scioglimento della Nato e invece ci hanno sciolto il Csm.