Il corteo per l'8 marzo e Davigo mimetizzato

Bellissime, radiose, forse non eccessivo il sentimento di condanna per le ragazze devastate nei kibbutz di Israele, per i palazzi bombardati a Kyiv ma, tralasciati i dettagli, un 8 marzo pieno di vivacità, di gioventù e di mimose. Erano tante, migliaia, ma di più, solo a Roma una decina almeno. A un certo punto, poiché qualcosa di insolito capita sempre, e per lo più di divertente, è girata voce che, travestito da signorina, si fosse mimetizzato nel Corteo Piercamillo Davigo, dottore e magistrato inflessibile con le perdite di tempo sulla giustizia. Beh, che ci crediate o meno, hanno voluto tutte invocare l’appello.