Questi israeliani che ancora non hanno capito: da Hamas si guarisce con l'omeopatia

È ufficiale: questi israeliani sono stupidi. Mica solo perché vorrebbero una giustizia dove non spuntino a raffica i Davighinberg o i Caselliwald. Esiste infatti, in Israele, come una vaga consapevolezza maggioritaria che la politica, quasi ogni politica, protegga il Paese perfino oltre le convinzioni attuali dei numerosissimi giovani invidiosi dell’occidente in mutande. Non soltanto. Sono stupidi perché insistono a difendersi nel modo trattenuto e conosciuto che tutti possiamo notare, nonostante il rischio di evidenti effetti collaterali. Insistono a trascurare, cioè, quanto Gad e Moni stanno insegnando loro anno dopo anno: da Hamas, e dall’Iran quasi atomico, si guarirà soltanto con l’omeopatia. Piano piano, no vaccini. Con le pilloline rosa. Che cedano Gaza, che subiscano Oslo, che agiscano da socialisti o da conservatori, da mezzi preti o come cazzo pare loro, tanto nulla conta per gli stupidi ebrei. Cancellino Israele. Stop. Restano invece dell’idea, e questa è davvero grossa, che Gerusalemme fu, fosse e ancora resti la casa dei Goldman o dei Kabiglio più di quanto vorrebbero Teheran e Mosca. Non ricorda un po’ Kiev?