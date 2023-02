Il MeToo che ci manca

Come mai, preti a parte, nemmeno a Sanremo si ha notizia di un solo omosessuale il quale denunci un produttore, un regista, o il suo dentista, che a tradimento gli abbia sfiorato il sedere?

Grandi i Mattarella. Grande Sergio. Grande il papà, Bernardo. Due statisti al posto di uno, calati degnamente, loro sì, nelle futili vacuità del grande show. Sentiti complimenti alle scelte della Cultura. Della Nazione.

P.s. Ma saltando di palo in frasca per vergognarci appena un po’ di meno: se non ora, mai più? Nada oltre? Nada me too? Come mai, si voleva buttar lì, come mai, preti a parte, nemmeno a Sanremo si ha notizia di un solo omosessuale il quale denunci un produttore, un regista, o il suo dentista, che a tradimento gli abbia sfiorato il sedere?