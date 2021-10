Procuriamo a Travaglio una hostess svedese

Il solito ciarpame maniacale che si poteva leggere sul Fatto quotidiano: Figliuolo indagato per qualche giacca, De Luca per aver suggerito chi votare... Forse con il direttore ci viene in aiuto Woody Allen

Il generale Figliuolo dovrebbe andare in galera perché qualcuno, a quanto pare, gli avrebbe regalato una giacca e forse un paio di brache. Il governatore De Luca, in galera anche lui perché avrebbe suggerito a qualcuno per chi sarebbe stato meglio votare, crimine mai sfiorato dalla mente di Nenni, di Berlinguer o di Malagodi, per non dire di un Moro o di un De Gasperi. E vabbé: ciarpame maniacale che si poteva leggere sul solito Fatto quotidiano. Disse però una volta Woody Allen parlando di Socrate, e chiedo subito scusa a Me Too: “Ho avuto anch’io delle pensate abbastanza profonde, è che le mie ruotano invariabilmente attorno a una hostess svedese e a delle manette”. Ecco. Tre milioni e mezzo di euri da Maduro. E mancherebbero i soldi per procurare a Travaglio una svedese?