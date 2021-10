La gogna del Fatto si abbatte contro il generale Figliuolo

Il giornale di Travaglio spara in prima pagina un'indagine per corruzione in cui sarebbe coinvolto anche il commissario all'emergenza. Peccato che sia indagato solo come atto dovuto. E vada verso l'archiviazione

"Abiti sartoriali in regalo: indagato anche Figliuolo”. La notizia pubblicata in apertura di prima pagina oggi sul Fatto quotidiano non lascia spazio a dubbi: anche il commissario all’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, risulterebbe coinvolto nell’inchiesta su tangenti e corruzione nelle forniture agli apparati militari che è giunta a toccare il capo di Stato maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli, indagato per corruzione. Uno scoop da parte del giornale diretto da Marco Travaglio? Non proprio. Più che altro si è di fronte all’ennesimo caso indegno di gogna mediatico-giudiziaria.