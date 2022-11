Che spettacolo l'Italia per gli italiani all'estero

Il capo o la capa? e c’è ancora la Gruber? davvero Remigi come Weinstein e Gad con Travaglio anche più che con Manconi? e due Capitani nella stessa camera da letto? e sulla Giustizia, di nuovo per finta? e Scarpinato fa il deputato senza ridere? Noi però ci riserviamo di non rispondere

Due amici carissimi scelsero la Svezia vent’anni fa. E ci stanno come i papi, che Dio li perdoni. Ma la nostalgia, i ricordi, gli antichi legami non se ne vanno mai, insistono, vogliono sapere per sentirsi a casa. Non tornavano in Italia da quattro anni, hanno telefonato sarà una settimana: “Veniamo per qualche giorno”. Due persone intelligenti, largamente al corrente delle cose importanti, lei è membra (o) del Comitato Nobel per la Fisica applicato alla Reale Accademia delle Scienze, curiose soltanto della piccola quanto decisiva atmosfera che si respira nelle cronache a latere, del “clima”, cioè, e di quei mille dettagli, eppure decisivi, che sono e sembrano sciocchini a chi, non avendo mai lasciato casa, non fa che riderne con chi appena la sa lunga. Tipo il limone sul pesce. Insomma, hanno telefonato mostrando entusiasmo per la visita e quasi dettagliato, ridendo, la lista delle curiosità: il capo o la capa? e c’è ancora la Gruber? davvero Remigi come Weinstein e Gad con Travaglio anche più che con Manconi? e due Capitani nella stessa camera da letto? e c’è pure chi marcia su Predappio? ma va, saremmo al nazismo. E sulla Giustizia, di nuovo per finta? e Scarpinato fa il deputato senza ridere? e Tajani il ministro degli Esteri? tarchiatello, vero? e Letta ancora gira? e D’Alema ancora lo lascia girare? e l’Amor tuo giganteggia a dispetto dei Giannini? e sul serio hanno beccato l’Agnelli dei piccoli con le mani nella marmellata? e la Litizzetto fa la pubblicità alle scope spazza-meglio del popolo progressista? e Serra accumula day by day le abituali stupidaggini con l’invidiabile scrittura? E Saviano? Senza l’invidiabile scrittura? Ah! Tira ancora Gomorro? Ma davvero? Ma giura, ma devi proprio raccontarmi tutto. Una telefonata divertente, curiosa, piena di humour e di giocosi sentimenti. I nostri amici sono arrivati ieri sera dalla Svezia sull’onda di questa struggente e affettuosissima idea. Però pure la nostra di non rispondergli al citofono non è stata male.