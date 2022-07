Ciò che incornici dice chi sei?

Vallo a capire chi ha appeso in cucina Brigitte Bardot o Marylin Monroe

Il fascino, la bellezza e la modernità del mondo gnè-gnè. Quelli che espongono Almirante e Mussolini nelle cornicette non sono più fascisti anche se il fascismo, insomma. Quelli con Lenin e Togliatti non sono comunisti e il comunismo, d’altronde, non confinò col fascismo. Quelli con Bolle nel cuore non apprezzeranno pazzamente la danza, questo può essere, speriamo almeno Mapplethorpe. Quelli con Putin riquadrato mica per forza lo approvano, giurano di no, sono solo inarrivabili studiosi della geopolitica e dei ragionamenti complessi interdetti ai terra terra. Quantunque, insomma, si potrebbe obiettare. E fin qui tutto chiaro, cristallino, definito. Quelli con Marylin Monroe, o Brigitte Bardot e perfino una Jennifer Lopez esposte in bella vista nel tinello, vedi mai Berlinguer, invece, non è tanto che siano cafoni, sono criptici.