La storia tra Beppe e Scarlett

Sul Corriere di ieri è uscita la "confessione" di Severgnini: Lo aveva richiamato, Scarlett. E lui si era negato

Gli piaceva da morire, era l’attrice più bella che avesse mai visto sullo schermo, lui l’aveva perfino incontrata in quella tenuta nobiliare francese e lei lo aveva apprezzato. Apprezzato al punto che potremmo definire limite. Lo volle rincontrare, lei, in un tète à tète in Svezia. “E Scarlett Johansson era bellissima, alta solo un metro e sessanta”, aveva come quasi lasciato cadere Severgnini nel formidabile pezzo-confessione sul Corriere di ieri. Lo aveva richiamato, comunque, Scarlett. E Beppe si era negato. Era stato il dettaglio della riga precedente sulle misure di lei, a lasciare il lettore a bocca aperta. Impediva di capire, infatti, se Severgnini fosse scemo del tutto, questo allora da sempre, oppure se avesse scritto di non essere andato a letto con una non eccessivamente alta, come la splendida Scarlett, solo per insultare l’eventuale sorella di Brunetta.