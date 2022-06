Non si può dire qualcosa per tutti

Da gennaio di quest’anno fino a ieri, dico ieri, ore 16,47 erano morte nel mondo 28 milioni 876 mila 703 persone: “Worldmeter”, verificare. Tutti quelli molto ragionatori, molto complessi e soprattutto dal cuore immenso, i quali puntano generosamente l’indice: ah, stai con l’Ucraina, certo che stai con l’Ucraina, però dei siriani, degli iracheni, dei congolesi e dei kikuyu te ne sbatti le balle, hanno porto sentite condoglianze per La Capria, per Del Vecchio, o per un vecchio, caro, amico scomparso. Praticamente come un gretto ucrainista del mio stampo. Ma per gli altri, nisba. Valli a capire.

