Veramente di nuovo un falso in bilancio per un Agnelli?

Un nipote dell’Avvocato? Quello che portava i giornalisti intelligenti sull’elicottero e falsificava i bilanci perfino in famiglia? Quello che i giornalisti rigorosi, unico padrone il lettore, se li spupazzava su e giù per l’etere?

Marina Ovsyannikova. Ma oggi, pinzillacchere. Cioè: veramente la Juve? Di nuovo? Veramente falso in bilancio per un Agnelli? Un nipote dell’Avvocato? Quello che portava i giornalisti intelligenti sull’elicottero e falsificava i bilanci perfino in famiglia? Quello che i giornalisti rigorosi, unico padrone il lettore, se li spupazzava su e giù per l’etere? Che faceva il gioco delle tre carte coi nostri dindini, ma in Mani pulite chissà perché mai entrò? Anzi? Che ai giornalisti migliori fece fare tante piroette da indurli a praticargli sei pompini ogni due ore? Per quarant’anni? Che sei per 12 fa 72. 72 per 365 fa 26.680. E 26.680 per 40 fa un milionesessantasettemiladuecento? A testa? Talché la cosa non poté non concludersi col nonno della Juve del nipote della Juve che ci lasciava la ghirba? Perché, un pompino al giorno, il suo bel piacere te lo può dare, ma un centinaio finisce che ti stroppia? E tale essendo stato il dolce modo in cui i Gad, i Mieli e i de Bortoli soppressero un editore puro, non solo all’elicottero girarono le pale?