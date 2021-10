Ma dove sono i servizi segreti quando servono?

Tutti a prendersela ancora col doppio stato, i corpi deviati, col vecchio Sismi. Mai nessuno che si ricordi dei servizi

Ho letto ieri l’ultima opinione del dottor Gratteri Nicola, magistrato. Niente di scandaloso, ohi, in democrazia succede. Soltanto una nota a margine. Tutti a prendersela ancora col doppio stato, i corpi deviati, col vecchio Sismi, il Sisde, la P2, la P3 e meglio ancora col Mossad, lo Shin Bet, l’Effebiai finché, ça va sans dire, l’immancabile Cia. E fin qui ci può stare. Spuntasse mai un cane tra i progressisti a kilometro zero, però, capace di pretendere in una congiuntura come la nostra, una pandemia come la nostra, il morbo che imperversa, le tasse generose che versiamo comunque allo Stato, oltre che con l’opportunità offerta dai casinisti novax, nopass, nocag, nofum, nobev e nodorm, spuntasse mai, si stava dicendo, un progressista autentico capace di pretendere che i sevizi segreti italiani non deviati debbano trovare un loro cazzo di modo per intubare a vita, senza farlo sapere a noi troppo civili (ci mancherebbe anche questa), quel centinaio di megastronzi e non di più.