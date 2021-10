Ma che gli è preso al Cav. con la Gelmini?

Non può, l’Amor nostro, trattare in questo modo l’onorevole, supplente di matematica sognata in tutta Europa, la sua intelligenza, la sua esperienza politica, il suo orgoglio di donna

Il partito di plastica, il conflitto d’interessi, la paramafia, quasi la mafia, le leggi ad hoc, P2, P3, P4, P5, P6, Mangano, Dell’Utri, le Olgettine, le cene eleganti, la zia di Mubarak, il compleanno della ragazza di Napoli, il pontile fuorilegge in Sardegna, la Mondadori contro De Benedetti (che non si ha idea di quanto ci abbia perso Gad), la Buitoni di Prodi (che non si ha idea di quanto ci abbia perso De Benedetti), Scalfaro indecente, questo sempre, il Giornale di Montanelli a servizio, poi fanculo Montanelli (e che Dio benedica l’editore), il craxiano Mentana promosso maggiordomo, ma indipendente, al Tg5, il lettone di Putin, il grandioso monumento funebre, mi pare di Cascella, le lettere di Veronica, la faccia lombrosiana dell’avvocato Ghedini, Studio Aperto per Mani Pulite, Studio Aperto contro Mani Pulite, Di Pietro quasi ministro, Di Pietro, che vergogna Di Pietro ministro, Previti sì, Previti quasi, Previti no, Verdini sì, Verdini no, Verdini quasi (umanità e amicizia a parte, ma queste cose gli sciocchi non le capiscono), poi chissà cos’altro e insomma, tutto abbiamo amato per quel famoso 1994. Però non può. Non può, l’Amor nostro, trattare in questo modo l’onorevole Gelmini, la sua intelligenza, la sua esperienza politica, il suo orgoglio di donna, la sua capacità critica, la supplente di matematica sognata in tutta Europa, gli occhiali intriganti di lei, vera risorsa della destra, ma soprattutto, per il momento, Nostro Erotic Dream.